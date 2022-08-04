Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen kariyer basamakları kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?