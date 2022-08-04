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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen kariyer basamakları kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınav 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

EĞİTİMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SERTİFİKALAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

Eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi ve adayların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için adayların MEBBİS veya e-devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.

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