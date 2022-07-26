DSİ bekçi alımı şartları neler? Devlet Su İşleri tarafından Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi aımı yapacak olan Devlet Su İşleri tarafından başvuru yapacak adaylarda aranacak şarlar da belirlendi. DSİ bekçi alımı başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...

DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

DSİ bekçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için (çalıştırılacağı il için) başvuru yapabilecek.