DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak?
DSİ bekçi alımı başvuru nasıl yapılır? Devlet Su İşleri tarafından yayımlanan duyuruya göre, DSİ'nin taşra teşkilatında belirlenen bölgelerde istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için sürekli işçi (Bekçi) alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanması ile birlikte başvuru şartları ve alım yapılacak iller araştırılmaya başlandı. Peki, DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte cevaplar...
DSİ bekçi alımı şartları neler? Devlet Su İşleri tarafından Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi aımı yapacak olan Devlet Su İşleri tarafından başvuru yapacak adaylarda aranacak şarlar da belirlendi. DSİ bekçi alımı başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte haberin detayları...
DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
DSİ bekçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için (çalıştırılacağı il için) başvuru yapabilecek.
DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
DSİ bekçi alımı kura çekimi; 09 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacak.
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek.
DSİ BEKÇİ ALIMI İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
8. Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.
10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
11. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.
13. DSİ'ye ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.
Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
DSİ BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?
BURSA 1.BÖLGE MÜD.: (BURSA) 9
İZMİR 2.BÖLGE MÜD.: (İZMİR) 1
ESKİŞEHİR 3.BÖLGE MÜD.: (ESKİŞEHİR) 2
KONYA 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: (KONYA 4, KARAMAN 1, AKSARAY 1, NİĞDE 2)
ANKARA 5.BÖLGE MÜD.: (BOLU) 1
ADANA 6.BÖLGE MÜD.: (ADANA 1, OSMANİYE 1)
DİYARBAKIR 10.BÖLGE MÜD.: (DİYARBAKIR) 9
KAYSERİ 12.BÖLGE MÜD.: (YOZGAT) 1
ANTALYA 13.BÖLGE MÜD.: (ANTALYA) 1
İSTANBUL 14.BÖLGE MÜD.: (İSTANBUL) 6
ILISU PROJESİ MARDİN 16.BÖLGE MÜD.: (MARDİN) 1
VAN 17.BÖLGE MÜD.: (VAN) 2
KAHRAMANMARAŞ 20.BÖLGE MÜD.: (KAHRAMANMARAŞ 1, GAZİANTEP 1)
TRABZON 22.BÖLGE MÜD.: (TRABZON 3, GİRESUN 1, GÜMÜŞHANE 1)
TOPLAM: 50
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ bekçi alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 2022 Devlet Su İşleri bekçi alımı hangi illere yapılacak?
- Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem! Gaziantep'te de hissedildi! 26 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
- MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı: 2022 öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? Kontenjanlar ve ihtiyaç listesi...
- Çocuğum hangi okula gidecek? Okullar ne zaman açılacak 2022? İlkokul-ortaokul kayıt tarihleri açıklandı mı?
- Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig yaz transfer sezonu ayın kaçında bitecek?
- PTT personel alımı başvuru: PTT personel alımı başvuruları başladı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- İl il fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık fiyatları 2022 ne kadar, kaç TL oldu? Fındık fiyatları açıklandı mı?
- Memur emekli 14-15 günlük maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz 15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?
- Altın yükselecek mi, düşecek mi? Son dakika açıklaması geldi! Dengeler değişti! Gram altın için kritik seviye 1.450 TL!
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları abşladı mı? Başvuru şartları neler?
- Emekli maaş farkları için tarih belli oldu! Memur, SSK, Bağ-Kur ve 4C emeklisi enflasyon farkı ne zaman yatacak?