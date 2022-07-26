MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı: 2022 öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? Kontenjanlar ve ihtiyaç listesi...
İl dışı tayin başvuruları başladı. 2022 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları MEBBİS üzerinden gerçekleştiriliyor. MEB tarafından iller arası ihtiyaç listesi açıklanırken, kontenjanlar ve başvuru detayları da belli oldu. Öğretmenlerin il dışı tayinleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? İl dışı tayin kontenjanları ve ihtiyaç listesi nereden öğrenilir? İşte MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı ve tüm detaylar...
İl dışı tayin başvuru nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi duyuruldu. İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı tayin başvurusu yapacak olan öğretmenler, başvuru sürecine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 2022 öğretmen iller arası atama başvuru nasıl yapılır? İl dışı tayin kontenjanları ve ihtiyaç listesi nereden öğrenilir? İşte MEBBİS il dışı tayin başvuru ekranı ve ayrıntılar...
MEB İL DIŞI TAYİN KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları açıklandı. İl dışı tayin ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2022 il dışı atama başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
20 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR
1. Bakanlık Makamının 7.7.2022 tarihli ve 53573157 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek- 1 20 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 20 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
3. 20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.
İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl dışı atama sonuçları 01 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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