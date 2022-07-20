İl içi atama sonuçları sorgulama: 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

İl içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Her yıl gerçekleştirilen il içi öğretmen atamaları için başvurular bu yıl 4-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. İsteğe bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, atama sonuçları ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama sonuçları, 19 Temmuz tarihi itibarıyla tercih yaptıkları illerin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfası üzerinden erişime açıldı. Tercih yapan öğretmenlerin, atama sonuçlarını görüntüleyebilmesi için bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor. (Örnek: İstanbul MEB)