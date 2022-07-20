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İl içi atama sonuçları sorgulama: 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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İl içi atama sonuçları sorgulama: 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir?

İl içi atama sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 4-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

İl içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Her yıl gerçekleştirilen il içi öğretmen atamaları için başvurular bu yıl 4-8 Temmuz tarihleri arasında alındı. İsteğe bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, atama sonuçları ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu hakkında detaylar açıklandı. Peki, il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Öğretmenlerin isteğe bağlı il içi atama sonuçları, 19 Temmuz tarihi itibarıyla tercih yaptıkları illerin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfası üzerinden erişime açıldı. Tercih yapan öğretmenlerin, atama sonuçlarını görüntüleyebilmesi için bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını ziyaret etmesi gerekiyor. (Örnek: İstanbul MEB)

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

40 TERCİH HAKKI VERİLDİ

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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