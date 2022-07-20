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Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022
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Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında 2022/1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımına başvuran adaylar, 17 Temmuz'da yazılı sınava katıldı. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

Bekçilik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 17 Temmuz'da gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı. Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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