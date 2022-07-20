Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 23 Mayıs – 04 Haziran 2022 tarihleri arasında 2022/1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek bekçi alımına başvuran adaylar, 17 Temmuz'da yazılı sınava katıldı. Sınavın tamamlanması ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Bekçilik sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 17 Temmuz'da gerçekleştirilen yazılı sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih beklenmeye başlandı. Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen yazılı sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 2022 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecek.
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- Bekçilik sınav sonuçları için heyecan dorukta! 2022/1. Dönem bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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