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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022
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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek 3.250 bekçi alımı için yazılı sınav gerçekleştirildi. 17 Temmuz'da uygulanan yazılı sınava binlerce aday katıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Yazılı sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, bir sonraki aşamaya geçebilmek için sonuçları bekliyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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