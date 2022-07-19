Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen bekçilik yazılı sınavı 17 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanması ile birlikte sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar, bir sonraki aşamaya geçebilmek için sonuçları bekliyor. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav sonuçları 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.