İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak. Başvuru yapacak adaylarda, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları ve askerlikle ilişiklerinin bulunmaması yani askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranacak. Peki, İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi ne zaman? İşte haberin detayları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı başvuruları, 02-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapabilecekler.