İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. En fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilen öğretmenler, heyecan içinde tercih sonuçlarını araştırıyor. MEB tarafından sonuçlar için tarih verilmişti. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte cevaplar...
İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il içi yer değiştirme başvurularının ardından gözler atama sonuçlarına çevrildi. İsteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, heyecan içinde atama sonuçlarını bekliyor. Peki, il içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte haberin detayları...
İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MEB takvimine göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde yani bugün açıklanacak. Sonuçlar MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
Başvuru yapan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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