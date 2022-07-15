Bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bekçi alımı için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü gerçekleştirildi. Bu aşamayı da başarıyla geçen adaylar, şimdi de yazılı sınava katılacak. Yazılı sınav tarihi belirlenirken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, MEB'in resmi internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayark sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.

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