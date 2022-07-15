Bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır?
Bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 3.250 bekçi alımı için süreç tamamlanıyor. Yazılı sınava katılacak adaylar, sınava katılabilmek için sınav giriş belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nereden alınır? 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek bekçi alımı için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü gerçekleştirildi. Bu aşamayı da başarıyla geçen adaylar, şimdi de yazılı sınava katılacak. Yazılı sınav tarihi belirlenirken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, bekçilik sınav giriş belgesi çıktı nereden, nasıl alınır? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, MEB'in resmi internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayark sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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