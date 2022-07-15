KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?
KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yapılacak memur ataması için KPSS 2022/1 tercihleri alındı. 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
KPSS 2022/1 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak memur ataması için tercihler alındı. Söz konusu tercih döneminde başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin hangi tarihte sonuçlanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
* Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
* Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
* Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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