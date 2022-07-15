KPSS 2022/1 tercih sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak memur ataması için tercihler alındı. Söz konusu tercih döneminde başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin hangi tarihte sonuçlanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.