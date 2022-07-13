Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?
Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 1. dönem bekçilik sınav yerlerinin açıklanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen bekçi adayları, heyecan içinde sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Polis Akademisi tarafıdan yapılan açıklama ile yazılı sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi adaylarının hazırlıklarını sürdürdüğü 2022 1. dönem yazılı sınav için geri sayım başladı. Temmuz ayında gerçekleştirilecek sınava ilişkin giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sınav yerlerini öğrenen adaylar sınav tarihini beklemeye geçti. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde erişime açıldı. Ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, MEB'in resmi internet adresinden sınav yerlerini öğrenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayark sınav giriş belgesine ulaşabilirsiniz.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 1. Dönem bekçi alımı sınav giriş yerleri (belgesi) sorgulama nasıl yapılır?
- PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman yapılacak? PUBG Mobile yeni güncelleme ödülü ve özellikleri nelerdir?
- Bugün sağlık ocakları açık mı? 13 Temmuz Çarşamba eczaneler, hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, ücretli mi? 13 Temmuz Çarşamba otobüsler, İETT, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?
- Bugün borsalar açık mı, kapalı mı? 13 Temmuz Borsa İstanbul bugün çalışıyor mu?
- Bankalar bugün açık mı, kapalı mı? 13-14 Temmuz'da bankalar çalışıyor mu? Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınavları 3. dönem sınavları online mı olacak?
- Brent petrol fiyatında sert düşüş! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 13 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
- Bu metotla maaşlar artırılıyor! Formüller ardı ardına sıralandı! 4A, 4B, 4C'liler için hesaplar birleşiyor...
- SSK / Bağkur / Emekli Sandığı tüm emeklileri kapsıyor! 1.500-2.499 TL maaş alanlara 4.575 TL! ATM'den anında alabilirsiniz...
- TOKİ 2022 ucuz konut başvuruları başladı mı, ne zaman? TOKİ ucuz konut başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?
- 2022-2023 Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi ay bitecek? İşte okulların açılış tarihi...