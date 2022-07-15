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İl içi tayin takvimi: 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme...

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2022
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İl içi tayin takvimi: 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme...

İl içi tayin için geri sayım başladı. Öğretmenlerin heyecanla beklediği il içi yer değiştirme takvimi belli oldu. İsteğe bağlı tercih yapan öğretmenler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. 2022 il içi atama sonuçları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi...

İl içi tayin ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri alındı. 2022 yılı tercih bildiriminde bulunan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile sonuçların açıklanacağı tarih de duyuruldu. Peki, 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi...

İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

Başvuru yapan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

40 TERCİH HAKKI VERİLDİ

4 Temmuz'da başlayan 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8 Temmuz'da sona erdi. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi.

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

İl içi atama sonuçlarına göre tercih ettikleri kuruma atanan öğretmenler, bulundukları okul ya da kurumdan 20 Temmuz 2022 itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini yapabilecek.

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

* Adaylığı kaldırılmış olmak,

* 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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