İl içi tayin takvimi: 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme...
İl içi tayin için geri sayım başladı. Öğretmenlerin heyecanla beklediği il içi yer değiştirme takvimi belli oldu. İsteğe bağlı tercih yapan öğretmenler, MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. 2022 il içi atama sonuçları hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi...
İl içi tayin ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri alındı. 2022 yılı tercih bildiriminde bulunan öğretmenler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile sonuçların açıklanacağı tarih de duyuruldu. Peki, 2022 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 MEB il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimi...
İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB takvimine göre, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
Başvuru yapan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Temmuz 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 98. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ASAL 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta belli olacak?
- Türkiye Aile Destek Programı ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı sosyal yardım destek parası ne zaman ödenecek?
- KPSS 2022/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?
- 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 2022 camilerde bu gece sela verilecek mi? Bugün saat kaçta sela okunacak? Diyanet!
- 15 Temmuz mesajları: 2022 duygusal, anlamlı ve resimli 15 Temmuz şehitleri anma mesajları ve sözleri burada!
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Cuma bankalar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da EFT yapılabiliyor mu?
- Bugün kargolar açık mı? 15 Temmuz Cuma kargolar çalışıyor mu? Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat, PTT Kargo bugün açık mı, kapalı mı?
- Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman 2022? Filenin Sultanları İtalya maçı ne zaman?
- ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
- Bankalardan bayram ettirecek hamle! Minimum 5 bin TL ödenecek! SSK, Bağkur ile en düşük emekli maaşı...