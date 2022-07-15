Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 1. dönem bekçilik sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgelerini çıktı alarak sınav gününü beklemeye başlayan adaylar, sınavda yanında bulundurması gereken araç ve gereçleri araştırmaya başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kalem silgi oldu. Peki, bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...
Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek bekçilik yazılı sınav için hazırlıklar tamamlandı. 3 bin 250 bekçi alımı için gerçekleştirilecek yazılı sınav hakkında detaylar belli oldu. Sınav için geri sayım başlarken, gözler sınavın nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?
Bekçilik sınavında kalem silgi verilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.
BEKÇİLİK SINAVINDA İSTENEN BELGELER
• Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
• Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.
BEKÇİLİK SINAVINDA YASAK OLANLAR
• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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- Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
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