Bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek bekçilik yazılı sınav için hazırlıklar tamamlandı. 3 bin 250 bekçi alımı için gerçekleştirilecek yazılı sınav hakkında detaylar belli oldu. Sınav için geri sayım başlarken, gözler sınavın nasıl yapılacağına çevrildi. Peki, bekçilik sınavında kalem silgi veriliyor mu? 2022 bekçilik sınavıa girereken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

Bekçilik sınavında kalem silgi verilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.