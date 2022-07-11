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Tarih belli oldu: 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 98. ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?

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Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Tarih belli oldu: 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 98. ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Özel Güvenlik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. 98. Dönem Özel Güvenlik sınavına katılan adaylar, EGM'den gelecek açıklamalara kilitlendi. 26 Haziran'da gerçekleştirilen yazılı sınavın sonuç tarihi belli oldu. EGM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile detaylar açıklandı. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 98. ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merak edilenler...

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi alımlarının 98. Dönem sınavlarına katılan adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 98. ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

98. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfası üzerinden erişime açılacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.

ÖGG'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir.

Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan, silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve atıştan da 3 isabet yapan
60 soru * 1 puan =60 puan
15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam = 120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

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