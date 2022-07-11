İl içi tayinler ne zaman? 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
İl içi tayinler ne zaman? MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri sona erdi. Şimdi ise gözler atama sonuçlarında. Adaylığı kaldırılmamış, bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayan adayların başvurduğu il içi tayinler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, il içi tayinler ne zaman? 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İl içi tayinler ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden isteğe bağlı olarak 4-8 Temmuz tarihleri arasında il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Bulundukları ildeki başka bir eğitim kurumuna tercih yapan öğretmenler, heyecan içinde atama sonuçlarını bekliyor. Peki, il içi tayinler ne zaman? 2022 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 8 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLDİ?
Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.
* 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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