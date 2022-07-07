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KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır?

KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılacak binlerce kişi sınav öncesi başvuru işlemlerini tamamlıyor. Lisans başvurularının Mayıs ayında başlamış ve Haziran ayının ilk haftası tamamlanmıştı. Peki, KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır?

KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurulardan ilki lisans başvurusu olup Mayıs-Haziran aylarında alınmıştı. Peki, KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

DHBT 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim'de yapılacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

KPSS DHBT ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek.

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS GÖREVLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KPSS görevli başvuruları hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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