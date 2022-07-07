KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce kişi bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvurulardan ilki lisans başvurusu olup Mayıs-Haziran aylarında alınmıştı. Peki, KPSS görevli başvuruları ne zaman 2022? KPSS görevli başvuruları nereden yapılır?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.