KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans başvurularının 6 Haziran'da sona ermesinin ardından gözler ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvularına çevrildi. KPSS sınavına için geri sayım başlarken memur adayları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak 2022? KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı?