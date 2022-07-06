98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için tarih açıklaması: 2022 EGM 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer almaya başladı. Özel Güvenlik Görevlisi olabilmek için mülakatlara katılan adaylar, heyecan içinde EGM'den gelecek açıklamaları bekliyor. 26 Haziran'da yapılan sınavın hangi tarihte sonuçlanacağı belli oldu. EGM'den konu hakkında açıklama geldi. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın 2022 yılı sınav takvimine göre, 98. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 26 Haziran'da uygulandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Geçtiğimiz günlerde sınava ait soru ve cevapların erişime açılmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EGM 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
98. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari sayfası üzerinden erişime açılacak.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?
Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.
- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.
- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.
- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
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- 98. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için tarih açıklaması: 2022 EGM 98. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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