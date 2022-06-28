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KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?

KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 ortaöğretim, lisans ve ön lisans olacak şekilde belirli tarihlerde düzenleniyor. Sınav öncesi adayların KPSS başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları gerekiyor. Peki, KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?

KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Peki, KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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