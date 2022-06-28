KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuru tarihleri ile sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Lisans başvurularının Mayıs ayında alınmasının ardından şimdi sırada ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yer alıyor. Peki, KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları bitti mi, ne zaman sona eriyor?