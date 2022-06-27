MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması 2022 tarihi açıklandı mı? MEB son açıklamalar...
MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atama takvimi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması 2022 tarihi açıklandı mı? MEB son açıklamalar...
MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması 2022 tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Öğretmen adayları ise atama takvimini merak ediyor. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması 2022 tarihi açıklandı mı? MEB son açıklamalar...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katıldı. Merakla beklenen atama sürecinin detaylarıyla ilgili ipuçları paylaştı.
Bakan Özer: "Eğitim sistemimizde 1.2 milyon öğretmen var. Atama yapılmayan hiçbir yılımız yok her yıl Öğretmen Ataması yapıldı. Daha önce çalışmalarımızın sürdüğünü söylemişti ve söylediğim gibi çalışmalarımız nihayetlendi. Eylül'ün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a yapacağız. Ağırlığı okul öncesi öğretmenliğe vereceğiz" dedi.
ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmen ataması için Maliye Bakanlığı ile çalışmamızı tamamladık. Eylül'ün ilk haftası atama yapılacak şekilde süreci paylaşacağız" açıklamasında bulundu.
"ATAMALARIN YÜZDE 50'SİNİ İSTANBUL'DA YAPACAĞIZ"
Bakan Özer, "İnşallah 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'da yapacağız. Atayacağımız öğretmenler de branş olarak okul öncesi öğretmenlik alanına vereceğiz. Okul öncesi eğitim ciddi bir sıkıntısı vardı. Son 6 ay içerisinde 400 bin çocuğumuzu anasınıfıyla buluşturduk. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz" diye konuştu.
2022 MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2021 yılı öğretmen atama takvimi Mart ayında ilan edilmişti. Atama takviminin ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanması bekleniyor. Kadro ve branş dağılımı da atama takviminin yayınlanması sonrasında netlik kazanacak.
MEB ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı atama takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. 2022 öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı konusunda net bir açıklama bulunmuyor. Ocak ayında gerçekleştirilen 15 bin öğretmen atamasının branş dağılımı şu şekildeydi:
Sınıf öğretmenliği - 2 bin 175 kişi
Özel eğitim öğretmenliği - Bin 755
Okul öncesi öğretmenliği - Bin 302
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