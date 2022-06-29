İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında alınan İçişleri Bakanlığı 3546 personel alımı başvuru sonuçları için beklentiler artarken, sonuçlara ilişkin duyuru yayınlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı 3.546 adet personel alımı başvuruları haziran ayında alındı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuç açıklanma tarihi ve tüm bilgiler şöyle;
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yer alan detaylar şöyle;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere toplam 3.546 adet personel alımı yapılacağı ilan edilmiş ve başvurular, 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden elektronik ortamda alınmıştır.
5 katı kadar aday belirleme işlemi; ilan edilen pozisyon unvan sayısının adayların KPSS puanına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yaptıkları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak sadece bir yer (merkez veya taşra) ve pozisyon unvanı için gerçekleştirilmiştir.
İlan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvurusu ve başvuru belgeleri, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca (adayın, ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı içerisine girdiği yer; Bakanlık merkez teşkilatı ise Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Taşra teşkilatı ise ilan edilen pozisyon unvanları için pozisyon unvanının bulunduğu Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğü) kontrol edilecektir. İlgili sınav komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları "Red" edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacaktır.
Başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar; 30 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında hafta içi (09:30 17:30) mesai saatleri arasında ilgili sınav komisyonlarına yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
İtiraz üzerine Sınav Komisyonlarınca verilen kararlar kesin olup, itiraz için belirtilen tarih ve saat aralığı dışında evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.
Adaylar başvurularına ait durumunu;E-devlet üzerinden "İçişleri Bakanlığı/e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler" başlığı altında yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığı ile açılan uygulamadaki "Başvurularım" sekmesinden takip edebileceklerdir. Sınav ile ilgili bilgilendirmeler için adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyurular ile E-devlet üzerinden "Başvurularım" sekmesinde durum bilgisinin takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
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