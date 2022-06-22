İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı'na yapılacak toplam 3.546 personel alımı için süreç devam ediyor. Söz konusu personel alımına ilişkin başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sözlü sınava katılıp katılamayacağını merak ediyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2022 İçişleri Bakanlığı personel alımı sözlü sınav mülakat ne zaman? İşte haberin detayları...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol edilecek. Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları red edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacak. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.