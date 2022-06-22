EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 EKPSS 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?
EKPSS tercihleri ne zaman? ÖSYM tarafından 2022 yılına ilişkin engelli memur tercihleri Ocak ayında gerçekleştirilmişti. Yılın ikinci tercih dönemi için bekleyişte olan EKPSS adayları, tercih takvimini araştırıyor. EKPSS tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 EKPSS 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler..
EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Yılın ikinci tercih dönemi için bekleyişte olan EKPSS adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. EKPSS tercih ve atama ile ilgili genel bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 EKPSS 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
EKPSS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.
TERCİH VE ATAMA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorundadırlar. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz.
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
6) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" veya "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7) Çalışabilir durumda olmak.
8) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
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