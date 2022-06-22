EKPSS tercihleri ne zaman? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Yılın ikinci tercih dönemi için bekleyişte olan EKPSS adayları, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. EKPSS tercih ve atama ile ilgili genel bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? 2022 EKPSS 2. tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

EKPSS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.