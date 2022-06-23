23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Memurlar Haberleri KPSS sınav tarihleri: KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS sınav tarihleri: KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022
ABONE OL
KPSS sınav tarihleri: KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS önlisans ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından şimdi ortaöğretim ve ön lisans için KPSS başvuru yapılacak. Kamuda memur olmak isteyen binlerce adayın yakından takip ettiği KPSS başvuruları ve sınav tarihleri merak ediliyor. Peki, KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda memur olmak isteyen binlerce vatandaş ÖSYM takvimi doğrultusunda söz konusu sınava katılım gösterecek. Peki, KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

KPSS ÖNLİSANS TARİHİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA