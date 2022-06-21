İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru son gün! 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılında İçişleri Bakanlığı'na yapılacak 3.546 personel alımı için başvuur süreci tamamlanıyor. 17 Haziran'da başlayan başvurular bugün sona erecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiremn adaylar, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 243, taşra teşkilatına ise 3 bin 303 olmak üzere toplam 3 bin 546 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu kadrolara başvurular bugün sona eriyor. Başvurularını gerçekleştiren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, 21 Haziran 2022 tarininde sona erecek. Başvurular, İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki "Duyurular" bölümünde yer alan "İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru" linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilen pozisyon unvan sayısının 5 katı arasına giren adayların başvuruları, modülde yer alan başvuru belgeleri üzerinden ilgili sınav komisyonlarınca kontrol edilecek. Yapılan inceleme sonucunda başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları red edilerek SMS ve e-posta ile ilgili adaylara bildirim yapılacak. Başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.
KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Merkez teşkilatı
Merkez teşkilatına kağıt restoratörü, arşiv uzmanı, avukat, psikolog, sosyal çalışmacı, programcı, harita teknikeri, grafiker, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, yazılım mühendisi, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, harita mühendisi, şehir plancısı, İngilizce mütercim tercüman, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personelinden oluşan 243 sözleşmeli çalışan alacak.
Taşra teşkilatı
Taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi (silahlı) ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1- 4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),
(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.
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- İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru son gün! 3.546 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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