TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TSK tayinleri için gözler Resmi Gazete’den gelecek duyuruya çevrildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı atama kararları ve yer değiştirmeleri resmi karar doğrultusunda ilan edilecek. Peki, TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene TSK atama kararnamesi ile "general atamaları 2021 listesi" 25 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilmişti. Peki, TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?
TSK TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TSK tayinleri her yıl bahar aylarının sonunda belirlenip Haziran ayı içerisinde açıklanıyor.
Bu yıl ise henüz takvim konusunda bir açıklama gelmiş değil. TSK tayinleri hakkında önümüzdeki haftalarda açıklama gelmesi ön görülüyor.
Geçtiğimiz yıl TSK atama kararnamesi ile "general atamaları 2021 listesi" 25 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 141 general ve amiralin görev yerleri değiştirilmişti. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 85 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 26 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 30 generalin ataması yapılmıştı.
JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.
2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.
Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.
Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.
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