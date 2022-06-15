TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene TSK atama kararnamesi ile "general atamaları 2021 listesi" 25 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilmişti. Peki, TSK tayin sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? TSK tayinleri açıklandı mı, belli oldu mu?