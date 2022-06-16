KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?