KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS 2022 başvurusunu kaçıranlar geç başvuru gününde sınava başvurabilecekler. Başvuru sürecini kaçıracanlar detayları merak ediyor. Peki, KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. Peki, KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir."
2022 KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
KPSS 2022 Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusunu 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapamayanlar 15-16 Haziran 2022 geç başvuru gününde başvuru yapabilecek.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenecek.
KPSS 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPLIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? Lisans, önlisans...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı
- Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...
- Kurban Bayramı ikramiyesi netleşti! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Mide ağrısı nedeniyle gitti doktorlar gözlerine inanamadı! 83 tane 1 lira ve daha neler neler...
- FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı belli oldu mu?
- FED kararı sonrasında dolar, euro, altın ne kadar oldu? FED faiz kararı ile dolar ve euro düşer mi, yükselir mi? 15 Haziran CANLI kur takibi...
- Çocuk başına 1.649 TL ödeme! Şartlar belli oldu, geri ödemesiz veriliyor! ATM'den hesaplarınızı kontrol edin...
- Fiat, Kia, Toyota, Hyundai, Renault'da 26.000 TL'ye varan indirim kampanyası... 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,69 faiz imkanı! Ayakları yerden kesecek...
- LGS sonuçları erken açıklanır mı? 2022 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlıyor?