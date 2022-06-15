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2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2022
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2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı?

2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacına yönelik muvazzaf ve sözleşmeli subay alımına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Peki, 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı?

2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 Jandarma Subay ve Astsubay alımları ne zaman? Jandarma Subay ve Astsubay alım başvuruları başladı mı?

JANDARMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Jandarma Astsubay sonuçları henüz açıklanmadı. https://vatandas.jandarma.gov.tr/ptm/giris adresi üzerinden duyuruları yakından takip edebilirsiniz.

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Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Temini yapılan açıklamada, ''2022 Yılı İçin Sahil Güvenlik Komutanlığına Sözleşmeli Astsubay temin edilecektir. Başvurularınızı 08-23 Aralık 2021 tarihleri arasında vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden yapabilirsiniz.'' denilmişti.

Konuya dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları kaydetti;

"Subay alımlarda 1 hafta, 10 güne kadar, astsubaylar da yine 1 hafta-10 güne kadar açıklanacaktır. Polis akademisiyle ilgili açıklamayı yaptık. Sağlıkla ilgili problem olanlar yerlerini yedeklere bırakacak. 3 bin 500 bekçi alımı var, süreci devam ediyor. Ardından sonuçlar açıklanmış olacak."

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