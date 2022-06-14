Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?