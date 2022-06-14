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Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Öğretmen atama takvimi 2022: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atamasına yönelik sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulunmuş ve atamaların olacağının müjdesini vermişti. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen ataması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi: "Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak." açıklamasında bulunmuştu. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? Öğretmen atamaları hangi ay olacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili şunları söyledi:

"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. 2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.

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