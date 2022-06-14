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Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar bekçilik sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden en az lise mezunu 3.250 erkek alımı yapılacağını duyurmuştu. Peki, Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınav yerlerinin www.pa.edu.tr internet sitesi üzerinden açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilirken, sınav konuları merak konusu oldu. Peki, Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLACAK?

18/06/2020 tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve 02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen şartları taşıyan en az lise ve dengi okul mezunu erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

Bekçilik sınav giriş belgeleri 8 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav giriş belgesi e devlet üzerinden aday T.C kimlik no ile sorgulanacak.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SORULARI VE KONULARI

Sınavda adaylara 100 soru soruya 120 dakika süre tanınacak. Adaylara sorulacak soruların konu ağırlıkları ise şöyle;

Türkçe Ortaöğretim Düzeyi 20

Sosyal Bilgiler İlköğretim Düzeyi 15

Fen Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Hayat Bilgisi İlköğretim Düzeyi 15

Matematik Ortaöğretim Düzeyi 15

Genel Kültür Ortaöğretim Düzeyi 20

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NASIL OLACAK?

1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir

puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)

x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı Sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür"

konularından oluşacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik

belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden

pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava

alınmayacaktır.

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir

kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa

başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari

soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar

içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen

il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi

Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon

vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir

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