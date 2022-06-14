Bekçilik sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? EGM PA bekçilik sınav yerleri açıklandı mı?

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir

kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa

başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari

soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.