Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? EGM PA takvimi...
Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 3.250 bekçi alımı için süreç devam ediyor. Ön sağlık kontrolünün sona ermesinin ardından adaylar yazılı sınavı beklemeye geçti. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden bekçi adayları, heyecan içinde detayları araştırmaya devam ediyor. Bekçilik sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...
Bekçilik sınav giriş yerleri ile sınav tarihi, son günlerde sıklıkla araştırılmaya başlandı. 2022 yılında yapılacak 3.250 bekçi alımı için süreç devam ederken, ön sağlık kontrolünden başarılı olan adaylar yazılı sınava katılacak. 19 Mayıs - 5 Haziran'da gerçekleştirilen ön sağlık aşamasının ardından gözler yazılı sınava çevrildi. Peki, bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.
* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? EGM PA takvimi...
- YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? 2022 Yüksek Hızlı Tren Ankara-İstanbul-Eskişehir-Konya-Karaman YHT bilet fiyatları kaç TL?
- Fed toplantısı ne zaman? 2022 Haziran Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran ayı FED faiz kararı ne olur?
- e-Okul ne zaman kapanıyor? 2022 2. dönem e-Okul VBS öğrenci girişi kapanacak mı? e-Okul YBS not girişi bitti mi, kapandı mı?
- Gram altın o rakamı görecek dedi ve tarih verdi! 13 Haziran Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...
- Asgari ücret zammı son açıklamalar: 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- Benzin ve motorine yeni zam geldi mi? 13 Haziran benzin, mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Öğrenci affı için flaş açıklama: 2022 YÖK öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı nedir, kimleri kapsıyor? Şartlar neler?
- Takdir teşekkür hesaplama: 2022 ilkokul, ortaokul, liselerde takdir teşekkür belgesi almak için kaç puan gerekir?
- 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? 2022 2. dönem belge almak için özürlü-özürsüz devamsızlık sınırı kaç? MEB açıkladı
- e-Okul VBS öğrenci giriş: e-Karne görüntüleme ekranı! 2021-2022 2. dönem e-Karne sorgulama nasıl yapılır?