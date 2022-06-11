KPSS geç başvuru tarihleri: KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları 2022 yılında temmuz ayında genel yetenek genel kültür oturumu ile başlayacak. Lisans başvuruları 24 Mayıs – 06 Haziran tarihleri aralığında alındı. Peki, KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvurularını 6 Haziran'da sona erdi. Geç başvurular yine haziran ayı içerisinde yapılacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da düzenlenecek. Peki, KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?
KPSS geç başvuru tarihi için ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS başvurularını 6 Haziran'da sona erdi. Geç başvurular yine haziran ayı içerisinde yapılacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da düzenlenecek.
KPSS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS geç başvuruları 15 Haziran ve 16 Haziran tarihlerinde yapılacak.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) 115,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) 80,00 TL, ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) 115,00 TL olmuştu.
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde ödenir.
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- KPSS geç başvuru tarihleri: KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?
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