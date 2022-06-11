KPSS geç başvuru tarihleri: KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvurularını 6 Haziran'da sona erdi. Geç başvurular yine haziran ayı içerisinde yapılacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da düzenlenecek. Peki, KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? KPSS geç başvuruları başladı mı?