Ve açıklandı: 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama: 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
POMEM mülakat sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 28. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis Akademisi tarafınan sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre, 28. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından mülakatlara katılan adaylar sonuçları araştırmaya başladı. Peki, 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
28. Dönem POMEM sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen sonuçlar bugün erişime açıldı. Polis Akademisi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde (POMEM) eğitim alacak öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen POMEM sınavlarına binlerce aday katıldı. Peki, 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
28. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla görüntülenebilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak 28. Dönem POMEM mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
YEDEK ADAYLAR DİKKAT!
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini takip etmeleri gerekiyor.
28. DÖNEM POMEM ŞARTLARI
* T.C. vatandaşı olmak,
* Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
* KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
* Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
* Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
* Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
* Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
* Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,
* 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
* Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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- Ve açıklandı: 28. Dönem POMEM sonuçları sorgulama: 2022 EGM PA POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?
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