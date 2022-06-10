TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri)
TSK tayin sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan personelin tayin başvuruları alındı. Tayin için heyecan içinde olan TSK personeli, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Jandarma tayinlerinin tamamlanmasının ardından gözler TSK tayinlerine çevrildi. Peki, TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personellerin tayin yerleri için bekleyiş sürüyor. Jandaram Genel Komutanlığı'nın tayin sonuçlarının geçtiğimiz ay belli olmasının ardından gözler TSK tayinlerine çevrildi. Peki, TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 TSK tayinleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere, TSK tayinleri her yıl bahar aylarında belirleniyor ve sonuçlar haziran ayı içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2022 TSK tayin yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.
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