TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri)

TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personellerin tayin yerleri için bekleyiş sürüyor. Jandaram Genel Komutanlığı'nın tayin sonuçlarının geçtiğimiz ay belli olmasının ardından gözler TSK tayinlerine çevrildi. Peki, TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 TSK tayinleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere, TSK tayinleri her yıl bahar aylarında belirleniyor ve sonuçlar haziran ayı içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2022 TSK tayin yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.