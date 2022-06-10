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TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? (Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri)

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Giriş Tarihi: 10.06.2022
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TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri

TSK tayin sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alan personelin tayin başvuruları alındı. Tayin için heyecan içinde olan TSK personeli, internet üzerinden sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Jandarma tayinlerinin tamamlanmasının ardından gözler TSK tayinlerine çevrildi. Peki, TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personellerin tayin yerleri için bekleyiş sürüyor. Jandaram Genel Komutanlığı'nın tayin sonuçlarının geçtiğimiz ay belli olmasının ardından gözler TSK tayinlerine çevrildi. Peki, TSK tayin atama sonuçları açıklandı mı? 2022 TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 TSK tayinleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere, TSK tayinleri her yıl bahar aylarında belirleniyor ve sonuçlar haziran ayı içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2022 TSK tayin yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

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