EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen engelli memur atamasında detaylar araştırılmaya başlandı. 2022 yılının ilk tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler ikinci tercih dönemine çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS engelli memur tercihleri ve atamaları ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

EKPSS 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, ÖSYM tarafından 2022 EKPSS 2. tercih takvimi henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.