Müftü atamaları son dakika: Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?

Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti. Peki, Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?