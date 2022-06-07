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Müftü atamaları son dakika: Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Müftü atamaları son dakika: Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?

Müftü atamaları yapılan iller hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni müftü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bartın, Van, Gümüşhane, Ankara, Adana, Adıyaman, Şırnak, Mersin Kırklareli ve Kars'ın müftüleri değişti. Peki, hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?

Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti. Peki, Hangi illerde müftü atamaları var? Müftü atamaları yapılan iller hangileri?

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.

Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.

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