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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru süreci geçtiğimiz gün itibarıyla ÖSYM aday sistemi üzerinden başlatıldı. Konuyla alakalı tüm detaylar yayımlanan başvuru kılavuzu ile adayların bilgisine sunuldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2022/8 tercih başvuruları 2 Haziran itibarıyla başlarken adayların gözü başvuru şartları, tarihleri ve branş dağılımı gibi diğer tüm detaylara çevrildi. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA BAŞLIYOR

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır"

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Personel alımı başvuru tarihleri olarak 2 – 9 Haziran 2022 belirlendi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

1 – 523 ziraat mühendisi

2 – 392 veteriner hekim

3 – 135 gıda mühendisi

4 – 86 orman mühendisi

5 – 51 su ürünleri mühendisi

6 – 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi

7 – 7 harita mühendisi

8 – 24 avukat

9 – 23 laborant

10 – 23 kimyager

11 – 23 biyolog

12 – 10 veteriner sağlık teknikeri

13 – 10 ziraat teknikeri

14 – 3 veteriner sağlık teknisyen

15 – 3 ziraat teknisyen

16 – 182 büro personeli

17 – 190 orman muhafız memuru

18 – 100 koruma ve güvenlik görevlisi

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