TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri TSK tayin sonuçları için tarih belli oldu mu?
TSK tayinlerine zaman açıklanacak? 2022 yılı TSK tayinleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayının ortalarına doğru yaklaşırken, gözler tayin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki TSK personelinin merakla beklediği tayinler ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri TSK tayin sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...
TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27.283 personeli kapsayan genel atamaların açıklanmasının ardından gözler Türk Silahlı Kuvvetleri tayinlerine çevrildi. Uzman çavuş, subay ve astsubay tayinleri için bekleyişte olan TSK personelleri, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri TSK tayin sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...
TSK TAYİN YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 TSK tayinleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere, TSK tayinleri her yıl bahar aylarında belirleniyor ve sonuçlar haziran ayı içerisinde açıklanıyor. Buna göre, 2022 TSK tayin yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.
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