KPSS’den en az 60 puan almak yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 ilde personel alımı yapıyor! İşte şartlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 ilde toplam 25 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuur ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru ve tercihlerini 06 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.

İşte kadro dağılımı: