KPSS'den en az 60 puan almak yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 ilde personel alımı yapıyor! İşte şartlar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na personel alımı yapılacak. Söz konusu ilana başvurular bu ay içerisinde alınacak. Şimdi ise gözler kadro dağılımı ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuur ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 ilde toplam 25 sözleşmeli personel alınacak. Söz konusu ilanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuur ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...
BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Adaylar başvuru ve tercihlerini 06 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecek.
İşte kadro dağılımı:
e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)
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- KPSS'den en az 60 puan almak yeterli! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 25 ilde personel alımı yapıyor! İşte şartlar...
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