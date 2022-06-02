PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT 55 bin personel alımı gerçekletireceğini duyurmuş ve olabildiğince heyecanlandırmıştır. Posta ve Telgraf Teşkilatı içeriğinde kariyer amaçlayan vatandaşlar alımlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuş ve oldukça heyecanlandırmıştır. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde kariyer hedefleyen ve iş arayanlar kurum tarafından gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
PTT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
PTT tarafından konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
PTT BAŞVURU ŞARTLARI 2022 NELERDİR?
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.
(2) PTT'de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT'nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.
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