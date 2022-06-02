PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuş ve oldukça heyecanlandırmıştır. Posta ve Telgraf Teşkilatı bünyesinde kariyer hedefleyen ve iş arayanlar kurum tarafından gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?