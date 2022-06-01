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KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?

KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM KPSS lisans başvuru kılavuzunu yayımladı. Kılavuzun yayımlanmasının ardından KPSS başvuru ücreti ve ödemeleri hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?

KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS sınavının başvuru detayları belli oldu. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS ÖDEMELERİ HANGİ BANKALARA YAPILIR?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Adayların sınav ücretini de yayımlanan kılavuz içerisinde belirtilen şekilde ödemeleri gerekiyor. Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-İŞLEMLER kısmında "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Ancak bankaya da yatırılabilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

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