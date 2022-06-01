KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada KPSS sınavının başvuru detayları belli oldu. Peki, KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?