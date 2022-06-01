Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrıldı. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?