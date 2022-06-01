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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı başvuru takvimini yayımladı. Takvime göre eğitimler, 18 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrıldı. Peki, Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Uzman öğretmenlik ile başöğretmenlik programı başvuruları 1 Haziran - 10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. Eğitimlerini tamamlayanların uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için girecekleri sınav ise 19 Kasım'da uygulanacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak.

19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları da 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Son olarak sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

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