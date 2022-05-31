Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 3.250 bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi!
Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 yılında gerçekleştirilecek bekçi alımı için geri sayım başladı. Ön sağlık kontrolü aşamasına katılan adaylar şimdi de yazılı sınav tarihini beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yazılı sınava ilişkin açıklama geldi. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 3.250 bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Bekçilik sınavı ne zaman? 2022 yılı içerisinde toplam 3.250 bekçi ataması gerçekleştirilecek. Başuru sürecinin ardından ön sağlık kontrolü aşamasına geçildi. 19 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ön sağlık kontrolünün ardından yazılı sınav yapılacak. Peki, bekçilik sınavı ne zaman yapılacak? 3.250 bekçilik sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.
* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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