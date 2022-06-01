KPSS 2022/8 ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1800 personel alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1800 personel alınacağı bildirildi. Tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Peki, KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS 2022/8 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alımı için tercihlerin ÖSYM tarafından yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda KPSS 2022/8 kılavuzu heyecanla bekleniyor. Ancak, tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından kılavuz erişime açılır açılmaz ahaber.com.tr'de olacak.