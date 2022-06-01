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KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
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KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek personel alımı için kadro dağılımı belirlendi. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki bilgilere göre başvuru yapacak adaylar, heyecan içinde detayları araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

KPSS 2022/8 ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1800 personel alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1800 personel alınacağı bildirildi. Tercihler ÖSYM aracılığıyla yapılacak. Peki, KPSS 2022/8 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS 2022/8 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alımı için tercihlerin ÖSYM tarafından yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda KPSS 2022/8 kılavuzu heyecanla bekleniyor. Ancak, tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından kılavuz erişime açılır açılmaz ahaber.com.tr'de olacak.

TERCİHLER NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1800 personel alımı tercihleri 2-9 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerini yapabilecekler.

KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ziraat Mühendisi: 523
Veteriner Hekim: 392
Gıda Mühendisi: 135
Orman Mühendisi: 86
Su Ürünleri Mühendisi: 51
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 15
Harita Mühendisi: 7
Avukat: 24
Laborant: 23
Kimyager: 23

Biyolog: 23
Veteriner Sağlık Teknikeri: 10
Ziraat Tekniker: 10
Veteriner Sağlık Teknisyen: 3
Ziraat Teknisyen: 3
Büro Personeli: 182
Orman Muhafaza Memuru: 190
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 100

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3- Başvuru genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından atanması için istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

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