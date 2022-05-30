KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından kamuda personel alımı için düzenlenecek olan KPSS 2022 sınav takvimi, daha önce kurumun internet sayfası üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?