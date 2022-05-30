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KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?

KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel alımı için düzenlenen KPSS'de (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?

KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından kamuda personel alımı için düzenlenecek olan KPSS 2022 sınav takvimi, daha önce kurumun internet sayfası üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Peki, KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? 2022 ÖSYM KPSS başvuruları bitti mi?

KPSS SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL olarak ödenecek.

Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

KPSS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2022- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları, 24 Mayıs – 06 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

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