Bekçilik sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı

Bekçilik sınavı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından Türkiye genelinde yapılacak 3.250 bekçi alımı için süreç devam ediyor. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ön sağlık kontrolü aşamasına geçildi. Bu sürecin ardından yazıı sınav gerçekleştirilecek. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.