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Kızılay KPSS'siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?

MEMURLAR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2022
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Kızılay KPSS’siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?

Kızılay personel alımı ilanı yayımlanmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamada, KPSS şartsız Araştırma ve Geliştirme Uzmanı alanında Makine Mühendisi ve Makine Teknikeri alımı yapılacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından, söz konusu ilana başvuru şartları ve başvuru süreci araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kızılay KPSS'siz personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevaplar...

Kızılay KPSS'siz personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türk Kızılay tarafından KPSS şartsız personel alımı ilanı yayımlandı. Belirli tarihlerde birçok kadroya personel alımı gerçekleştiren Kızılay, son ilanında Makine Mühendisi ve Makine Teknikeri alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kızılay KPSS'siz personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alım başvuruları, Kızılay'ın "basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx" internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. İlgili ilanı açtıktan sonra bu sayfa üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

KIZILAY PERSONEL ALIMI İLANLARI VE İŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

MAKİNE MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

* Makine Mühendisliği veya ilgili teknik mühendislik bölümlerinden mezun,

* Şirketlerin Ar-Ge / Mühendislik departmanlarında en az 3 yıl çalışmış,

* İyi derecede İngilizce bilen,

* Teknik şartname ve ihale dokümanlarını okuma, anlama ve yorumlama tecrübesine sahip,

* Montajlı ürün tasarlama ve parçaların (sac, plastik, metal, kompozit vb.) imal ettirilmesi konusunda deneyim sahibi,

* Malzeme bilgisi ve tecrübesi olan,

* Reçete hazırlama ve maliyet analizi yapma tecrübesine sahip,

* AutoCad, Solidworks ve Sketch-up gibi tasarım programlarını iyi derecede kullanabilen,

* Tercihen SAP ERP programı hakkında bilgi sahibi,

* İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bilgi sahibi,

* Aktif olarak araç kullanabilen ve seyahat kısıtlaması olmayan,

* Askerlik hizmetini tamamlamış.

MAKİNE TEKNİKERİ BAŞVURU ŞARTLARI

* MYO Makine veya ilgili teknik bölümlerden mezun,

* En az 3 yıl deneyim sahibi,

* Teknik şartname ve ihale dokümanlarını okuma, anlama ve yorumlama tecrübesine sahip,

* Montajlı ürün tasarlama ve parçaların (sac, plastik, metal, kompozit vb.) imal ettirilmesi konusunda deneyim sahibi,

* AutoCad, Solidworks, Sketch-up programlarını kullanabilen,

* Malzeme bilgisi ve tecrübesi olan,

* Örtülü elektrot ve Gaz altı kaynak makineleri kullanabilen,

* Universal torna, dikey freze makineleri kullanabilen,

* İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda bilgi sahibi,

* Aktif olarak araç kullanabilen ve seyahat kısıtlaması olmayan,

* Askerlik hizmetini tamamlamış.

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