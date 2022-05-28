Kızılay KPSS’siz personel alımı ilanı çıktı: 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Hangi şartlar aranıyor?

Kızılay KPSS'siz personel alımı başvuru nasıl yapılır? Türk Kızılay tarafından KPSS şartsız personel alımı ilanı yayımlandı. Belirli tarihlerde birçok kadroya personel alımı gerçekleştiren Kızılay, son ilanında Makine Mühendisi ve Makine Teknikeri alımı yapılacağını duyurdu. Peki, 2022 Kızılay personel alımı başvuru nasıl yapılır? Kızılay KPSS'siz personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alım başvuruları, Kızılay'ın "basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx" internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. İlgili ilanı açtıktan sonra bu sayfa üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz.

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