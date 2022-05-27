Polis şark tayinleri son dakika açıklandı! 2022 EGM polis tayinleri atama sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Son dakika... Polis şark tayinleri sorgulama nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 35 bin 874 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı. 2022 polis tayin atama sonuçları açıklandı. Peki, polis şark tayinleri nereden öğrenilir? 2022 EGM polis tayinleri atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

2022 POLİS TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 polis tayin sonuçlarına göre, 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye (16.957) personelin, 2'nci bölgeden 1'inci bölgeye (17.024) personelin, 2'nci bölgeden 2'nci bölgeye (1.893) personelin atama işlemleri yapıldı. Emniyet şark tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.