Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 milyon öğretmene yönelik gerçekleştirilen mesleki çalışma programının detayları belirlendi. Bakan Mahmut Özer, haziran dönemi mesleki çalışma programı hakkında öğretmenlere müjdeli haberi duyurdu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 2022 öğretmenlerin mesleki çalışma programı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Öğretmenlerin 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.