Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 2022 öğretmenlerin mesleki çalışma programı online mı, yüz yüze mi olacak?
Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen mesleki çalışma programının nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında müjdeli haberi duyurdu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 2022 öğretmenlerin mesleki çalışma programı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programının detayları...
Öğretmen seminerleri ne zaman, online mı yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 milyon öğretmene yönelik gerçekleştirilen mesleki çalışma programının detayları belirlendi. Bakan Mahmut Özer, haziran dönemi mesleki çalışma programı hakkında öğretmenlere müjdeli haberi duyurdu. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 2022 öğretmenlerin mesleki çalışma programı online mı, yüz yüze mi olacak? İşte cevaplar...
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN, NASIL OLACAK?
Öğretmenlerin 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.
İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler.
Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasında bulundu.
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?
Öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen mesleki çalışma programı, öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi, pedagojik formasyon alanlarında bilgi ve görgülerini artırmak, öğretmenlere yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlayıp uygulamak amacıyla yapılıyor.
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