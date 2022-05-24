Bekçilik yazılı sınav ne zaman? 2022 EGM 3.250 bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Bekçilik yazılı sınav ne zaman yapılacak? 2022 1. dönem bekçi alımı süreci devam ediyor. Adaylar ön sağlık kontrolüne katılırken, şimdi ise gözler yazılı sınav aşamasına çevrildi. Ön sağlık kontrolünü başarılı olarak tamamlayan adaylar, sınavın hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, bekçilik yazılı sınav ne zaman? 2022 EGM 3.250 bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Bekçilik yazılı sınav tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ön sağlık kontrolü aşaması devam ederken, bekçi adayları gözlerini yazılı sınava çevrildi. 19 Mayıs'ta başlayan ön sağlık kontrolünden başarılı olan adaylar yazılı sınava katılacak. Peki, bekçilik yazılı sınav ne zaman? 2022 EGM 3.250 bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN BİTİYOR?
Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs'ta başlayan ön sağlık kontrolü 5 Haziran'da sona erecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden ön sağlık kontrolü tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulayabilecekler.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.
SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:
Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Toplam: 100 soru
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
* Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
* Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
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