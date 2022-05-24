Bekçilik yazılı sınav tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ön sağlık kontrolü aşaması devam ederken, bekçi adayları gözlerini yazılı sınava çevrildi. 19 Mayıs'ta başlayan ön sağlık kontrolünden başarılı olan adaylar yazılı sınava katılacak. Peki, bekçilik yazılı sınav ne zaman? 2022 EGM 3.250 bekçi alımı yazılı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi'nde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs'ta başlayan ön sağlık kontrolü 5 Haziran'da sona erecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden ön sağlık kontrolü tarihlerini ve sınav yerlerini sorgulayabilecekler.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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